天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増

中国天津天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増経済国・地域中国天津業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増中国天津経済マクロ経済統計【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第25幕＞よろめく米ドルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制成長率予測、２～３％を維持 再び据え置き、米関税が不確実性香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制25年の成長率予想を上方修正 4.45％、ＡＩで輸出は24％増台湾経済マクロ経済統計【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済上海市のＣＰＩ、７月は横ばい中国上海経済マクロ経済統計自動車統計貴州の１～７月経済統計、鉱工業は8.7％増中国貴州経済マクロ経済統計天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増中国天津経済マクロ経済統計深センの輸出額、１～７月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計【地方羅針盤】広東省仏山市中国広東経済マクロ経済統計世界のＮＥＶ販売台数、25年は21％増予想台湾車両統計自動車環境７月新車販売、国民車に明暗 首位プロドゥアは４％増の3.3万台マレーシア車両統計自動車中国の最新ニュース百度の25年２Ｑは33％増益、投資益寄与中国北京ＩＴ決算自動車ＩＴ一般その他サービス陸運テイクオフ：先週日曜の午前、北京の…中国社会社会一般【中国自動車白書】新興ＮＥＶ・テック系企業 ナタ汽車が脱落、自動運転の開発企業に存在感中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品各国・地域のトップ記事香港飲用水ブランド偽装の波紋拡大PICK UP社会食品・飲料社会一般事件政策・法律・規制韓国上場企業の２Ｑ営業益4.8％減PICK UP経済マクロ経済決算タイ車生産基盤で地域航空ハブへ運輸空運各国・地域のトップ記事一覧へ