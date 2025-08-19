〔ミ島通信〕テニスボール世界大手、新工場稼働

フィリピン〔ミ島通信〕テニスボール世界大手、新工場稼働製造NEW国・地域フィリピン業種製造関連タグフィリピン欧州ゴム・皮革その他製造貿易政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載ミンダナオ通信ミンダナオ通信〔ミ島通信〕テニスボール世界大手、新工場稼働フィリピン製造貿易その他製造ゴム・皮革雇用・労務政策・法律・規制NEW〔ミ島通信〕国家光ファイバー網整備が始動フィリピンＩＴＩＴ一般通信インフラ政策・法律・規制〔ミ島通信〕米系企業、竹製建材工場を開設フィリピン製造その他製造農林・水産建設・プラント環境〔ミ島通信〕ダバオ空港増強、来年末までに完了へフィリピン運輸インフラ建設・プラント空運雇用・労務〔ミ島通信〕ダバオ公共交通近代化、27年に試験フィリピン運輸インフラ陸運〔ミ島通信〕サマル島接続橋、環境破壊の恐れフィリピン建設インフラ建設・プラント陸運環境政策・法律・規制フィリピンの最新ニュース財閥10社、純利益1920億ペソ １～６月、経済堅調で７社が増益フィリピン経済マクロ経済決算自動車不動産小売りNEWオルタナジー、アルバイ州で風力評価開始フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道環境オルタナジー風力、今月２件目の接続認可フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国中国の抹茶、世界人気高まるPICK UP食品ＩＴ一般食品・飲料農林・水産設備投資卸売り小売り外食・飲食NEW香港小売大手ＤＦＩが人員削減かPICK UP商業決算雇用・労務小売りNEW台湾米政府「株保有」に懸念噴出PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ