〔ミ島通信〕リパワー、水力発電所を起工
〔ミ島通信〕国際基準の腎移植センター、28日開所
〔ミ島通信〕中国支援のダバオ川橋、完成間近
〔ミ島通信〕ダモサランド、ＪＬＬと提携
〔ミ島通信〕大規模道路網整備、運営委が初会合
〔ミ島通信〕酪農カルメンズ、乳製品工場を取得
フィリピンの最新ニュース
【フィリピン為替情報】日米比の中銀イベントを控え、慌ただしい値動きに注意
メラルコが電気料金引き下げ、３カ月ぶり
ルセナ港拡張、ブラカンの建設会社が受注
各国・地域のトップ記事
中国白酒市場の冷え込みきつく
香港家賃は単身でも2.5万HKドル超
台湾11月輸出は56％増、単月最高