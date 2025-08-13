25年成長率予測、1.5～2.5％に引き上げ

シンガポール25年成長率予測、1.5～2.5％に引き上げPICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＧＤＰ重複関税回避に焦点、米協議 投資額などの詳細確定に時間台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料機械農林・水産政策・法律・規制25年成長率、0.8％で据え置き＝ＫＤＩ韓国経済マクロ経済統計ＡＩ分野の投資認可、１～６月は133億リンギマレーシアＩＴマクロ経済ＩＴ一般設備投資政策・法律・規制25年成長率予測、1.5～2.5％に引き上げシンガポール経済マクロ経済統計ＮＺ経済は年後半に勢い、米貿易リスク低減でニュージーランド経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制外交エアビー、24年のＧＤＰ貢献額は92億リンギマレーシア観光マクロ経済統計その他サービス観光貿易統計車載動力電池の搭載量、７月は34％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品車輸入が16年ぶり低水準か 上期３割超減、ＩＣＥＶ低迷で中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制７月の中小企業景況感、0.5ポイント改善香港経済マクロ経済貿易統計卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食機械設備輸出、伸び率は台湾元建てで大幅減台湾製造貿易統計その他製造機械政策・法律・規制１～７月の貿易額、16.5％増の363億米ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計６月ゴム生産量、前月比5.9％増の2.6万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産シンガポールの最新ニュース東南アは影響度合いまちまち 米相互関税、７日から発動シンガポール経済マクロ経済受注建築住宅、27年までに5.5万戸が発売シンガポール建設不動産政策・法律・規制建国60年祝賀行事、周辺国の首脳ら参加シンガポール政治イベント政治一般外交各国・地域のトップ記事中国車輸入が16年ぶり低水準かPICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制香港ペットボトル飲料に尿、63歳男を逮捕PICK UP社会食品・飲料社会一般事件小売り台湾重複関税回避に焦点、米協議PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料機械農林・水産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ