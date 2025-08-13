車輸入が16年ぶり低水準か

中国車輸入が16年ぶり低水準か上期３割超減、ＩＣＥＶ低迷でPICK UP車両国・地域中国業種車両関連タグ中国日本米国欧州自動車統計貿易政策・法律・規制自動車統計車載動力電池の搭載量、７月は34％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品車輸入が16年ぶり低水準か 上期３割超減、ＩＣＥＶ低迷で中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制７月の中古車販売３％増、６カ月連続プラス中国車両統計自動車ＣＡＴＬ、ＣＴＰ電池の修理サービス投入中国福建車両統計自動車その他サービス車部品上場・公開企業の売上高、７月の最高更新台湾経済マクロ経済統計決算７月新車販売10％増、６カ月連続プラスベトナム車両統計自動車貿易統計車載動力電池の搭載量、７月は34％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品車輸入が16年ぶり低水準か 上期３割超減、ＩＣＥＶ低迷で中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制７月の中小企業景況感、0.5ポイント改善香港経済マクロ経済貿易統計卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食機械設備輸出、伸び率は台湾元建てで大幅減台湾製造貿易統計その他製造機械政策・法律・規制１～７月の貿易額、16.5％増の363億米ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計６月ゴム生産量、前月比5.9％増の2.6万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産中国の最新ニュースＣＡＴＬ、ＣＴＰ電池の修理サービス投入中国福建車両統計自動車その他サービス車部品美的集団のエアコン部門、仏山に生産拠点中国広東電機電機その他製造設備投資火鍋食材の鍋圈、５年で国内販売店２万店へ中国上海商業決算食品・飲料小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事中国車輸入が16年ぶり低水準かPICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制香港ペットボトル飲料に尿、63歳男を逮捕PICK UP社会食品・飲料社会一般事件小売り台湾重複関税回避に焦点、米協議PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料機械農林・水産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ