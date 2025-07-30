【香港・マカオ経済統計】６月

香港【香港・マカオ経済統計】６月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計黒竜江のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW２ＱのＦＤＩ実現額6.9％減 15四半期ぶり低迷、緊張高まりでインドネシア経済マクロ経済統計インフラ設備投資政策・法律・規制NEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政NEW経済成長率は主要国で最高水準に、ビルラ会長インド経済マクロ経済統計NEW浙江義烏の輸出額、上半期は25％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済統計香港の最新ニュース双子パンダ１歳祝福、ラブブとコラボも香港観光観光社会一般イベントNEW２年ぶり「黒色」暴雨警報、各地で浸水香港社会社会一般災害NEW反発、ハンセン指数は0.7％高＝香港株式香港金融金融一般証券各国・地域のトップ記事中国普及が近づくＡＩグラス独自PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機精密機器イベントNEW香港２年ぶり「黒色」暴雨警報、各地で浸水PICK UP社会社会一般災害NEW台湾米、半導体関税25％超示唆かPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ