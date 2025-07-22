山東のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長

中国山東山東のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩサプライチェーン博閉幕、来場者数５％増中国北京経済マクロ経済貿易その他製造イベントNEW山東のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW江西省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW６月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.5Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEWＮＺのＣＰＩ、2.7％上昇に加速 予測下回り利下げ再開観測ニュージーランド経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ湖南省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国湖南経済マクロ経済統計NEW浙江省のＧＤＰ、１～６月は5.8％成長中国浙江経済マクロ経済統計NEW湖北省のＧＤＰ、１～６月は6.2％成長中国湖北経済マクロ経済統計NEW安徽省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW江西省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW山東のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW貿易統計レアアース磁石の輸出急増、６月は前月比2.6倍中国資源マクロ経済貿易統計自動車電機鉱業政策・法律・規制NEW山東のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW安徽省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW中国企業、東南ア展開意欲高く＝ＵＯＢ調査中国経済貿易統計政策・法律・規制NEW上海の自動車輸出、上期は13％増＝全国最多中国上海車両貿易統計自動車海運NEW１～６月の造船受注、18％減の4433万ＤＷＴ中国製造貿易統計その他製造海運NEW中国の最新ニュース湖北省のＧＤＰ、１～６月は6.2％成長中国湖北経済マクロ経済統計NEWレアアース磁石の輸出急増、６月は前月比2.6倍中国資源マクロ経済貿易統計自動車電機鉱業政策・法律・規制NEW中国の米国債保有額、３カ月連続減少中国金融統計金融一般各国・地域のトップ記事台湾民進党政権が議会を弾圧独自PICK UP政治電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙NEW韓国現代自の米ＥＶ販売20億ドル減か、減税法でPICK UP車両自動車NEWタイＥＣ大手19サイト、消費者保護義務を厳格化ＩＴＩＴ一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ