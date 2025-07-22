サプライチェーン博閉幕、来場者数５％増

中国北京サプライチェーン博閉幕、来場者数５％増経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国その他製造マクロ経済貿易イベントＣＰＩサプライチェーン博閉幕、来場者数５％増中国北京経済マクロ経済貿易その他製造イベントNEW山東のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW江西省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW６月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.5Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEWＮＺのＣＰＩ、2.7％上昇に加速 予測下回り利下げ再開観測ニュージーランド経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース中国企業、東南ア展開意欲高く＝ＵＯＢ調査中国経済貿易統計政策・法律・規制NEWヒト型ロボのスポーツ大会、北京で８月開催中国北京製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造機械スポーツイベント政策・法律・規制NEW地方政府、住宅買い替え促進策を拡充中国建設不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事台湾民進党政権が議会を弾圧独自PICK UP政治電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙NEW韓国現代自の米ＥＶ販売20億ドル減か、減税法でPICK UP車両自動車NEWタイＥＣ大手19サイト、消費者保護義務を厳格化ＩＴＩＴ一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ