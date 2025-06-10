原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪ

ベトナム原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪ経済更新国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム石油・石炭・ガスマクロ経済外交軍事関連トピックス・特集・連載緊迫の中東情勢緊迫の中東情勢国防相、中東のタイ人避難計画を策定タイ政治政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW中東からの観光客、大幅減の見込みタイ観光観光NEW原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済石油・石炭・ガス軍事外交更新中東緊迫化、政府の避難手配100人超にインドネシア社会統計社会一般事件軍事NEW中東情勢緊迫、交渉再開促す 米国批判には慎重、原油高懸念もインドネシア政治マクロ経済貿易石油・石炭・ガス文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事外交NEWガソリン価格、段階的な引き上げで各社合意フィリピン資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEWＣＰＩ青島の１～５月経済統計、鉱工業は8.1％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済石油・石炭・ガス軍事外交更新５月の物価上昇率0.8％ インフレ減速も中東情勢に警戒感シンガポール経済マクロ経済統計NEW山東のＣＰＩ、５月は0.1％下落中国山東経済マクロ経済統計遼寧の１～５月経済、鉱工業は3.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計天津の１～５月経済統計、鉱工業は4.5％増中国天津経済マクロ経済統計ベトナムの最新ニュースホンダ、ＦＰＴとレースチームの支援契約ベトナム車両二輪車「業界初」豆腐入りマーボー ビグエンがレトルト、邦人に照準ベトナム食品食品・飲料NEWイラン巡り軍事行動の即時停止訴え、外務省ベトナム政治政治一般軍事外交NEW各国・地域のトップ記事中国乗用車の新車販売を上方修正PICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW香港国安法、外資が評価と高官PICK UP経済マクロ経済建設・プラント社会一般教育環境イベント文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾マツモトキヨシ、ＰＢに強み独自PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ