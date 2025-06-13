日本【マーケット情報】商品市況（2025年06月12日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年06月12日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月11日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月11日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月10日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月10日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月09日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米５月物価2.4％上昇、伸び率４カ月ぶり拡大米国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料NEWローソン50周年記念式典、１号店の大阪・桜塚店日本商業食品・飲料小売りNEW日野と三菱ふそう来年統合、持ち株会社４月上場日本車両自動車各国・地域のトップ記事中国受験生の４割が留学希望PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務NEW香港バスケくじ、来月にも審議へPICK UP経済マクロ経済娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制財政NEW台湾経常性賃金、４月は3.22％増PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ