小売売上高が１年半ぶり伸び

中国小売売上高が１年半ぶり伸び５月の主要経済指標、政策効果でPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資中国の最新ニュース賽微電子、サイレックスの出資比率引き下げ中国北京ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造証券政策・法律・規制NEW星之海、水酸化リチウムの試験生産開始中国海南化学化学一般設備投資建設・プラントNEW５月の住宅価格、７割超の都市が下落中国建設統計不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ