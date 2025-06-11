世銀、印の本年度成長率6.3％に下方修正

インド世銀、印の本年度成長率6.3％に下方修正経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計ＧＤＰ25年成長率予測６％に据え置き、ＵＯＢ銀ベトナム経済マクロ経済NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第20幕＞近づく伏線回収オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW世銀、印の本年度成長率6.3％に下方修正インド経済マクロ経済統計NEW米の車関税、産業揺らす 65億ドル規模、相互関税より重くタイ車両マクロ経済貿易自動車二輪車その他製造政治一般政策・法律・規制外交車部品ペソ高が輸出競争力阻害、ＡＮＺ銀分析フィリピン経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制３月時点の債務総額約39兆円、財政は改善傾向パキスタン経済マクロ経済財政貿易統計25年の中国成長率4.5％に据え置き、世銀中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW１Ｑサービス業収益指数、９業種で上昇香港サービス貿易統計通信金融一般保険その他サービス不動産陸運海運空運小売りNEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW投資家信頼感、８月は「中程度」に改善タイ金融統計金融一般証券NEW対タイ国境貿易、４月は16.5％増の4.8億ドルカンボジア経済貿易統計NEWインドの最新ニュース三井住友銀、ベンガルール出張所開設へインド金融金融一般設備投資証券保険雇用・労務鉄鋼ルドラ、西部州に風力発電設備を建設インド鉄鋼鉄鋼・金属電力・ガス・水道設備投資環境富士通ゼネ、地場にパワーモジュール事業売却インド電機電子・コンピューター電機精密機器機械NEW各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ