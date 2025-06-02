昨年度のＧＤＰ成長率6.5％

インド昨年度のＧＤＰ成長率6.5％景気減速の懸念払拭はまだ先か経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計ＣＰＩ昨年度のＧＤＰ成長率6.5％ 景気減速の懸念払拭はまだ先かインド経済マクロ経済統計NEW青島の１～４月経済統計、鉱工業は8.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計大連の１～４月経済統計、鉱工業は11.9％増中国遼寧経済マクロ経済統計24年の汚職告発177件、３年連続で減少シンガポール社会統計社会一般25年の成長率予測、3.10％に下方修正台湾経済マクロ経済統計24年の名目賃金上昇率5.6％ 前年から伸び加速、今年は鈍化シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ豪民間投資が予想外の減少、財界に衝撃オーストラリア経済マクロ経済統計設備投資政策・法律・規制NEW昨年度のＧＤＰ成長率6.5％ 景気減速の懸念払拭はまだ先かインド経済マクロ経済統計NEW政策金利を年2.50％に 0.25％引き下げ、景気の減速鮮明韓国金融マクロ経済金融一般26年度予算案3.8兆バーツ 過去最大、景気回復に重点タイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政海洋経済が気候リスク低減 高所得国入りへ、環境対策が必須ベトナム経済マクロ経済農林・水産インフラ電力・ガス・水道社会一般環境政策・法律・規制災害25年の成長率予測、3.10％に下方修正台湾経済マクロ経済統計自動車統計４月産業統計、生産・投資がプラス韓国経済マクロ経済統計NEW５月の輸出1.3％減 半導体は最高額、米関税の影響も韓国経済マクロ経済貿易統計NEWいすゞ、１～４月のトラック市場シェア43％フィリピン車両統計自動車NEW銀行貸出残高、４月は11.2％増フィリピン金融統計金融一般NEW昨年度のＧＤＰ成長率6.5％ 景気減速の懸念払拭はまだ先かインド経済マクロ経済統計NEW【中国自動車ランキング】４月中国車両統計自動車インドの最新ニュース政府、「バッテリーアドハー」制度立ち上げインド製造電機化学一般その他製造政策・法律・規制車部品二輪バジャジ、１～３月期は増収減益インド車両決算自動車二輪車車部品NEWテイクオフ：おしゃべり好きで知られ…インド社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー地震の経済損失3.8兆チャットに、総司令官PICK UP政治統計社会一般政治一般財政災害NEW香港域外技術人材、８職種を誘致PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療建設・プラント海運空運雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾鴻海、25年売上高７兆元超へPICK UPＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造金融一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ