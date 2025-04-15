25年成長率、米関税で６％に鈍化＝ＫＢ証券

ベトナム25年成長率、米関税で６％に鈍化＝ＫＢ証券経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグ韓国ベトナム米国マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＧＤＰ湖南の１～３月ＧＤＰ、5.4％成長中国湖南経済マクロ経済統計NEW海南のＧＤＰ、１～３月は4.0％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW貴州省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計NEW福建のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国福建経済マクロ経済貿易統計NEW河北のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW大連のＧＤＰ、１～３月は6.2％成長中国遼寧経済マクロ経済統計NEW貿易統計海南のＧＤＰ、１～３月は4.0％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW河北のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEWリチウムイオン電池、１Ｑ出荷量は55％増中国製造貿易統計自動車電子・コンピューター電機鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW福建のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国福建経済マクロ経済貿易統計NEW３月のＣＰＩ上昇率1.4％、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計NEW工業生産指数、３月の最高＝ＡＩ需要で台湾経済マクロ経済統計その他製造NEWベトナムの最新ニュースビナコネックス、ハノイで高層複合ビル着工ベトナム建設その他サービス不動産建設・プラント観光NEWイオンがハイズオン省に商業施設、26年開業ベトナム商業小売り米農産物、最恵国税率引き下げで価格低下へベトナム経済貿易農林・水産各国・地域のトップ記事香港東九龍の新交通、９駅設置へPICK UP運輸インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW台湾商業３業種、３月も増収維持PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国ＬＧがＥＶ事業の見直しへPICK UP車両自動車化学一般車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ