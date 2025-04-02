ＮＺ今年の経済成長率は２％か、堅調に回復へ

ニュージーランドＮＺ今年の経済成長率は２％か、堅調に回復へ経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済統計ＧＤＰ【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計NEW地震の経済損失200億バーツ超 消費・観光に打撃、さらに拡大もタイ経済マクロ経済石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般保険不動産陸運観光政策・法律・規制NEW25年度の国家計画法、軍政が成立・施行ミャンマー経済マクロ経済政策・法律・規制NEW経済疲弊に拍車、大地震で流通・穀物打撃ミャンマー社会マクロ経済社会一般事件政治一般災害NEWＮＺ今年の経済成長率は２％か、堅調に回復へニュージーランド経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】オーストラリア（３月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW自動車統計車輸入、１～２月は46％減＝国産車人気受け中国車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの３月販売、2.5倍の3.7万台中国浙江車両統計自動車NEW小鵬の３月販売、５カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEW小米ＥＶの３月販売、2.9万台以上中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の１Ｑ販売、15.5％増の9.2万台中国北京車両統計自動車NEW【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計NEWオーストラリアの最新ニュース小企業、法人税減税など与野党に支援圧力オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制選挙豪金利4.1％で据え置き、トランプ関税懸念もオーストラリア金融マクロ経済金融一般NEW本日のオーストラリア１行情報（１日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー60時間超下敷き５歳児救出、ミャンマー地震PICK UP社会社会一般事件災害NEW中国大手茶系飲料が地方開拓PICK UPサービス決算食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食NEW香港北部都会区に関心表明22件PICK UP建設ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ