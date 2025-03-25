財政赤字長期化へ、与野党ともに見通し悲観的

オーストラリア財政赤字長期化へ、与野党ともに見通し悲観的経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済財政政策・法律・規制選挙ＧＤＰ１～２月の財政収入1.6％減、税収減少響く中国経済マクロ経済統計財政NEW25年ＧＤＰ成長率は最大5.5％ 世界的な不透明感でも安定成長マレーシア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW財政赤字長期化へ、与野党ともに見通し悲観的オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制選挙財政NEW1.6兆ルピー投資も効果限定的 ＰＬＩ、政府は代替策検討かインド製造マクロ経済食品・飲料医薬品その他製造政策・法律・規制NEW香港は88位に低下、世界幸福度ランキング香港社会統計社会一般家計・企業・政府の負債、6200兆ウォン超韓国経済マクロ経済統計オーストラリアの最新ニュースメルボとシドニー、地下鉄計画の予算膨張オーストラリア運輸陸運政策・法律・規制財政NEW豪の移民削減策、純増数は減少も達成困難かオーストラリア社会統計社会一般教育雇用・労務ＷＡ洋上風力開発６社が撤退、東電傘下もオーストラリア公益電力・ガス・水道環境各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ