中小企業景況感、25年４Ｑは３期ぶり楽観圏

マレーシア中小企業景況感、25年４Ｑは３期ぶり楽観圏経済国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ山東省の25年ＧＤＰ、10兆元突破の見通し中国山東経済マクロ経済統計【月次リポート】韓国（12月）韓国経済マクロ経済２％成長達成へ既存の景気対策推進＝副首相タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制中小企業支援に22億バーツ、融資や補助金タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制４Ｑ成長率、過去15年で最高 輸出けん引、米関税の行方に懸念ベトナム経済マクロ経済統計中小企業景況感、25年４Ｑは３期ぶり楽観圏マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計１～11月のサービス貿易、7.1％増の7.2兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス【香港・マカオ経済統計】2025年11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り12月のＰＭＩ、小幅下落も楽観圏維持香港経済マクロ経済貿易統計ＥＵ、タイからの炭素税対象製品輸入55％増タイ経済マクロ経済貿易統計化学一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント農林・水産電力・ガス・水道環境政策・法律・規制12月輸出24％増、通年でも17％増ベトナム経済貿易統計自動車販売、新車の比率が55％に拡大カンボジア車両貿易統計自動車小売りマレーシアの最新ニュースマハティール元首相が骨折、病院に搬送マレーシア社会社会一般政治一般NEWジョ州南部旅客鉄道計画、新駅３カ所建設へマレーシア運輸インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制ＲＭ１＝38.6円、＄１＝ＲＭ4.05（６日）マレーシア金融金融一般証券各国・地域のトップ記事香港宏福苑管理組合の解散を承認、土審処PICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾エヌビディア、Ｈ200需要「極めて強い」PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国輸出が初の７千億ドル突破PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ