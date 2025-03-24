２月ＣＰＩは1.5％上昇、前月から伸び鈍化

マレーシア２月ＣＰＩは1.5％上昇、前月から伸び鈍化経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計ＣＰＩ２月ＣＰＩは1.5％上昇、前月から伸び鈍化マレーシア経済マクロ経済統計NEW２月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.6Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計中銀、政策金利を据え置き＝４会合連続台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産インフレ率予測、0.3～1.3％に据え置きタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済統計25年経済成長率予想2.6％、金融庁調査シンガポール経済マクロ経済マレーシアの最新ニュースプロトン、ネパールで「ｅ．ＭＡＳ７」発売マレーシア車両貿易自動車環境NEWトップグローブ、25年度上期は黒字転換マレーシア製造決算その他製造ゴム・皮革NEW巡礼基金の24年配当3.25％、過去７年で最高マレーシア金融金融一般証券文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食NEWミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交NEW中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ