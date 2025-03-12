上海の２月ＣＰＩ、0.7％下落

中国上海上海の２月ＣＰＩ、0.7％下落経済国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ上海の２月ＣＰＩ、0.7％下落中国上海経済マクロ経済統計江蘇の２月ＣＰＩ、1.1％下落中国江蘇経済マクロ経済統計浙江の２月ＣＰＩ、0.9％下落中国浙江経済マクロ経済統計広東のＣＰＩ、２月は1.1％下落＝春節影響中国広東経済マクロ経済統計北京の２月ＣＰＩ、２カ月ぶりマイナス中国北京経済マクロ経済統計２月ＣＰＩが13カ月ぶりマイナス、春節影響中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他サービス観光中国の最新ニュース保険業界でＡＩ人材争奪戦、競争力向上へ中国金融ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資保険雇用・労務中国ファウンドリーが好調、国産化後押し中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制２月の掘削機販売５割増、春節のずれ影響中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラント各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ