ＧＤＰ、10～12月は6.2％増

インドＧＤＰ、10～12月は6.2％増４四半期ぶり拡大、個人消費が改善PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計ＣＰＩ発電設備容量を今年８％増へ 当局が目標、再生エネの建設加速中国公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEWＧＤＰ、10～12月は6.2％増 ４四半期ぶり拡大、個人消費が改善インド経済マクロ経済統計NEW成都市、25年経済成長目標は「5.7％以上」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制電気代、政府補助延長なければ３割上昇かオーストラリア経済マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制１月のインフレ率は６％、食品などがけん引カンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ浙江省衢州市に保税区、同省13カ所目中国浙江経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWマカオの実質ＧＤＰ、24年は8.8％増マカオ経済マクロ経済統計NEW財相、経済3.5％成長へ基本計画策定指示タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEWトランプ政策で豪経済・外交混乱 一律関税も、オーカスは二の次？オーストラリア経済マクロ経済貿易鉄鋼・金属政治一般軍事外交NEW10～12月のＧＤＰ成長率、6.2％に加速インド経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ、10～12月は6.2％増 ４四半期ぶり拡大、個人消費が改善インド経済マクロ経済統計NEW自動車統計小鵬の２月販売、４カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの２月販売、約４倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの２月販売、５カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEWＮＩＯの２月販売、62％増の1.3万台中国上海車両統計自動車NEWリチウム電池生産、24年は１千ＧＷｈ超え中国製造貿易統計自動車その他製造車部品NEW奇瑞の２月販売、26％増の18万台中国安徽車両統計自動車証券NEWインドの最新ニューステイクオフ：北部ウッタルプラデシュ…インド社会社会一般NEWアッサム州の投資サミット、約５兆ルピー誘致インド経済マクロ経済その他製造設備投資エアテルとタタ、衛星放送事業統合で協議インド媒体ＩＴ一般通信娯楽メディア各国・地域のトップ記事香港官有地放出が15年来最低にPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWミャンマーミャンマーの日本語熱冷めず独自PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW中国発電設備容量を今年８％増へPICK UP公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ