24年の大卒初任給4500Ｓドル

シンガポール24年の大卒初任給4500Ｓドル前年比４％増、就職率は低下PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務教育ＣＰＩ深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制１月のインフレ率は６％、食品などがけん引カンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制24年の大卒初任給4500Ｓドル 前年比４％増、就職率は低下シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務１月のコアインフレ率0.8％ ３年７か月ぶり低水準、鈍化続くシンガポール経済マクロ経済貿易統計１月ＣＰＩは1.7％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計25年のインフレ率、最大3.5％予測＝政府マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス政策・法律・規制ＧＤＰ深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制財務相「利下げは適切な時期に」タイ金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制過剰な貸出金利引き上げは処分、首相指示ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制24年の大卒初任給4500Ｓドル 前年比４％増、就職率は低下シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務政府支出、過去最大級の増加 対ＧＤＰ比は27.2％へオーストラリア経済マクロ経済統計決算政治一般政策・法律・規制財政50年後の政府債務６倍に、ＧＤＰ比は173％韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制失業率24年の大卒初任給4500Ｓドル 前年比４％増、就職率は低下シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務ＮＺ４Ｑ小売売上高1.4％増、宿泊など貢献ニュージーランド商業統計小売り若年層ＮＺ人の流出続く、労働力確保に懸念ニュージーランド経済マクロ経済統計観光社会一般豪１月の失業率、4.1％に上昇 就業者大幅増でインフレ圧力もオーストラリア経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＮＺ準備銀は0.5ｐ追加利下げ 3.75％に、緩和継続へニュージーランド経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制豪４Ｑの賃金上昇率3.2％、約３年ぶり低水準オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制貿易統計ＴＶ出荷シェアが韓国超え 中国勢、24年に世界３割突破中国電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造１月の輸出0.1％増、伸び率は前月下回る香港経済マクロ経済貿易統計１月の空港旅客528万人、前年同月比28％増香港運輸統計空運１月の工業生産指数、同月２番目高水準台湾経済マクロ経済統計１月の輸出額が14％増、７カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済貿易統計24年の大卒初任給4500Ｓドル 前年比４％増、就職率は低下シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務シンガポールの最新ニューストラスト・バンク、顧客数が100万人突破シンガポール金融ＩＴ一般金融一般グラントソントン現法、独業務管理企業と提携シンガポールＩＴＩＴ一般金融一般その他サービス客船向けに初のＬＮＧ補給、ＳＣＣで実施シンガポール運輸石油・石炭・ガス海運NEW各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ