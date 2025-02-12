腐敗認識指数、東南アジア５カ国で改善

シンガポール腐敗認識指数、東南アジア５カ国で改善社会国・地域シンガポール業種社会関連タグタイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン統計社会一般ＣＰＩ上海の１月ＣＰＩ、0.9％上昇中国上海経済マクロ経済統計江蘇の１月ＣＰＩ、0.3％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計浙江の１月ＣＰＩ、0.7％上昇中国浙江経済マクロ経済統計遼寧の１月ＣＰＩ、0.3％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計広東省の１月ＣＰＩ、５カ月ぶりプラス中国広東経済マクロ経済統計経済成長促進に公的債務の上限緩和も、政府ベトナム政治マクロ経済政治一般財政シンガポールの最新ニュース決済制度の一元管理で新組織、金融庁シンガポール金融金融一般政策・法律・規制NEW公営住宅の中古販売価格、25年も上昇傾向シンガポール建設統計不動産NEW航空庁、アラブ地域の業界機関と協力強化シンガポール運輸空運雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事シンガポール培養魚肉の市場テスト実施へ独自PICK UP食品食品・飲料バイオ更新中国ＳＣの規模が全国的に拡大へPICK UP商業統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り更新香港中央高官が深港協力区を視察PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ