準備銀、約５年ぶり利下げ

インド準備銀、約５年ぶり利下げ成長支援、スタンスは「中立」維持PICK UP金融国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般統計ＣＰＩ１月ＣＰＩは0.5％上昇、春節で伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽１月ＣＰＩ上昇率2.66％、11カ月ぶり高水準台湾経済マクロ経済統計【フィリピン為替情報】経済指標が為替左右、比金融会合控えフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制準備銀、約５年ぶり利下げ 成長支援、スタンスは「中立」維持インド金融統計金融一般１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売りＧＤＰ広東省21市のＧＤＰ、成長率トップは深セン中国広東経済マクロ経済統計浙江省義烏の輸出額、24年は17.7％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計陸運日タイの首都が協力深化へ 小池知事、日系に支援強化を表明タイ経済マクロ経済環境政策・法律・規制25年成長率予測、6.7％に据え置き＝英銀ベトナム経済マクロ経済【フィリピン為替情報】経済指標が為替左右、比金融会合控えフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制準備銀、約５年ぶり利下げ 成長支援、スタンスは「中立」維持インド金融統計金融一般貿易統計日本酒の対中輸出、24年は６％減＝首位維持中国食品貿易統計食品・飲料浙江省義烏の輸出額、24年は17.7％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計陸運電子情報製造業、24年売上高は２年ぶり増加中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター日系の業績見通し、やや悪化 輸出を懸念、６割は「横ばい」香港経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制１月輸出額387億米ドル、同月過去２番目高水準台湾経済マクロ経済貿易統計１月輸出額は387億米ドル トランプ氏就任で調達前倒しも台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制インドの最新ニュース品質管理命令適用、掃除機など約150品目インド経済マクロ経済貿易政策・法律・規制24年スマホ出荷額、過去最高 アップル主導、台数でビーボ初首位インドＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信首都インフラ整備強調、議会選勝利でモディ氏インド政治政治一般各国・地域のトップ記事シンガポール明治、アジア太平洋地域の統括会社設立食品食品・飲料更新香港日系の業績見通し、やや悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー軍政「女性の徴兵計画ない」独自PICK UP経済マクロ経済統計メディア雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ