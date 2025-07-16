25年度歳入、目標をわずかに下回る見通し

タイ25年度歳入、目標をわずかに下回る見通し経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済財政政策・法律・規制ＧＤＰ25年２ＱのＧＤＰ成長率、前年同期比5.2％中国経済マクロ経済統計NEW２ＱのＧＤＰ成長率5.2％ 政策効果と駆け込み輸出で堅調中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW米関税影響など解説、三菱ＵＦＪ銀セミナー台湾経済マクロ経済金融一般イベント政治一般NEW25年度歳入、目標をわずかに下回る見通しタイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWみずほ銀、ジョ州事業機会セミナーを開催マレーシア経済マクロ経済統計金融一般イベント雇用・労務政策・法律・規制NEW金融分野の競争力強化 金融管理庁、世界経済リスクに懸念シンガポール金融マクロ経済決算金融一般保険雇用・労務NEWタイの最新ニュース大麻新規制、事業者に直撃 販売店と農家の経済損失は未知数タイ医薬医薬品社会一般イベント事件政治一般政策・法律・規制NEW米関税交渉に焦り、低成長懸念タイ経済マクロ経済貿易NEWワット・アルン、世界遺産暫定リスト入りタイ社会社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事香港日本城、閉業のうわさを否定PICK UP商業決算小売りNEW中国２ＱのＧＤＰ成長率5.2％PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾住宅市場に価格調整の兆しPICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ