上位20カ国との貿易額、上期は17％増

カンボジア上位20カ国との貿易額、上期は17％増経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグ中国タイベトナムカンボジア米国統計貿易貿易統計国際海運センター指数、上海は６年連続３位中国上海運輸貿易統計海運NEW悦達起亜、１～６月新車販売は13％増中国車両貿易統計自動車車部品NEW２ＱのＧＤＰ成長率5.2％ 政策効果と駆け込み輸出で堅調中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW６月の輸出4.3％増、半導体は過去最高韓国経済マクロ経済貿易統計NEW上位20カ国との貿易額、上期は17％増カンボジア経済貿易統計NEW25年貿易成長目標は達成可能 米関税懸念、輸出先の多角化図るマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWカンボジアの最新ニュース対中貿易額は上期93億ドル、78億ドル赤字にカンボジア経済マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属鉱業政策・法律・規制１～５月の履物輸出、37％増の8.4億米ドルカンボジア繊維貿易統計繊維欧州企業、ロン島で高級アパートホテル開発カンボジア観光設備投資建設・プラント観光各国・地域のトップ記事香港日本城、閉業のうわさを否定PICK UP商業決算小売りNEW中国２ＱのＧＤＰ成長率5.2％PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾住宅市場に価格調整の兆しPICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ