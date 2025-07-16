25年貿易成長目標は達成可能

マレーシア25年貿易成長目標は達成可能米関税懸念、輸出先の多角化図るPICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア米国マクロ経済統計貿易貿易統計国際海運センター指数、上海は６年連続３位中国上海運輸貿易統計海運NEW悦達起亜、１～６月新車販売は13％増中国車両貿易統計自動車車部品NEW２ＱのＧＤＰ成長率5.2％ 政策効果と駆け込み輸出で堅調中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW６月の輸出4.3％増、半導体は過去最高韓国経済マクロ経済貿易統計NEW上位20カ国との貿易額、上期は17％増カンボジア経済貿易統計NEW25年貿易成長目標は達成可能 米関税懸念、輸出先の多角化図るマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWマレーシアの最新ニューステイクオフ：今月１日から高速バスと…マレーシア社会社会一般NEWみずほ銀、ジョ州事業機会セミナーを開催マレーシア経済マクロ経済統計金融一般イベント雇用・労務政策・法律・規制NEWマレーシアと米国、民生原子力分野で覚書締結マレーシア公益電力・ガス・水道環境政策・法律・規制外交各国・地域のトップ記事香港日本城、閉業のうわさを否定PICK UP商業決算小売りNEW中国２ＱのＧＤＰ成長率5.2％PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾住宅市場に価格調整の兆しPICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ