１月物価、テトで3.63％上昇

ベトナム１月物価、テトで3.63％上昇６カ月ぶり高水準、食品など高騰PICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム小売りマクロ経済統計ＣＰＩ１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料NEW１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売りNEW生活費上昇率、0.4％に緩和 労働者世帯で２年ぶり低水準オーストラリア経済マクロ経済統計NEW東莞のＧＤＰ、24年は4.6％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計青島の24年ＧＤＰ、5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済貿易統計１月ＣＰＩ上昇率2.2％、ウォン安など影響韓国経済マクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ上海、物流コストの対ＧＤＰ比を12％以下に中国上海運輸マクロ経済倉庫陸運空運政策・法律・規制NEWその他のニュース（６日付）台湾経済マクロ経済NEW今年の与信伸び目標は16％、国家銀ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売りNEW社会格差縮小に税制改革を、世銀が提言マレーシア経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政NEW24年の設備投資135億Ｓドル ６％増、電子とバイオ医療が好調シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資NEWベトナムの最新ニュース対米貿易黒字が過去最高に、関税の標的懸念ベトナム経済マクロ経済貿易外交NEW企業法改正案、マネロン対策強化へベトナム経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW南部の220キロボルト送電線、２回線に改修ベトナム公益インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国若者の「結婚離れ」止まらずPICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般政策・法律・規制小売りNEW香港「トランプ流」が香港に衝撃経済マクロ経済貿易海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾でDeepseekに関心高まるPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ