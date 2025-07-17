家計債務の対ＧＤＰ比、１～３月は87.4％

タイ家計債務の対ＧＤＰ比、１～３月は87.4％経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ金融一般マクロ経済統計財政ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国四川経済マクロ経済統計NEW北京のＧＤＰ、１～６月は5.5％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW香港工業総会、新型工業化で７項目提言香港経済マクロ経済その他製造その他サービス政策・法律・規制NEW25年成長率予想は3.05％、中経院が上方修正台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW家計債務の対ＧＤＰ比、１～３月は87.4％タイ経済マクロ経済統計金融一般財政NEW25年成長率目標、8.3～8.5％に引き上げベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW自動車統計四川省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国四川経済マクロ経済統計NEW北京のＧＤＰ、１～６月は5.5％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW家計債務の対ＧＤＰ比、１～３月は87.4％タイ経済マクロ経済統計金融一般財政NEW電動車の上期販売７割増加 ＥＶ３倍近くに、ＨＶ上回るインドネシア車両統計自動車電機NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年６月インド車両貿易統計自動車二輪車NEW中古車販売、本年度10％増予測 新車上回る伸び、黒字化に期待もインド車両統計自動車NEWタイの最新ニュース僧侶による横領、関与の女に逮捕状タイ社会社会一般文化・宗教事件現代、ＳＵＶ「サンタフェ」の新型ＨＶ発売タイ車両自動車主要６空港利用者、２カ月連続で減少タイ運輸統計空運NEW各国・地域のトップ記事中国中小景況感が一転悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港３ＣＯＩＮＳが香港進出日系企業進出独自PICK UP商業小売りNEW台湾ＴＳＭＣ、25年予測上方修正PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ