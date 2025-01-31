国内保険市場、24年は3.5億ドルに拡大

カンボジア国内保険市場、24年は3.5億ドルに拡大金融国・地域カンボジア業種金融関連タグカンボジア保険統計ＧＤＰ国内保険市場、24年は3.5億ドルに拡大カンボジア金融統計保険25年成長率、５％前後見通し 米政策などがリスク、内需は堅調マレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般ＧＤＰ、24年は5.6％増フィリピン経済マクロ経済統計ＧＤＰ、24年5.6％増 高成長も勢い欠く、消費に陰りフィリピン経済マクロ経済貿易インフラ金融一般卸売り政策・法律・規制小売り外食・飲食【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第17回＞トランプ劇場開幕オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制財相、外国投資で25年成長率３％超に自信タイ経済マクロ経済金融一般カンボジアの最新ニュース労働環境監視を強化、争議発生の抑制狙いカンボジア経済繊維雇用・労務政策・法律・規制シアヌークビルの投資優遇、新たに42件カンボジア経済設備投資建設・プラント政策・法律・規制首都港の12月実績、コンテナ取扱量３割増カンボジア運輸統計海運各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】新政権は内政・外交で安定的独自PICK UP政治政治一般NEW韓国25年のＥＶ補助金やや縮小PICK UP車両自動車環境政策・法律・規制車部品タイブランド化で持続可能な発展独自PICK UP農水農林・水産社会一般環境各国・地域のトップ記事一覧へ