24年の自動車輸出、９％減の102万台

タイ24年の自動車輸出、９％減の102万台PICK UP車両国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車統計貿易自動車統計24年の自動車輸出、９％減の102万台タイ車両貿易統計自動車二輪車24年自動車生産、147万台 前年比20％減、２年連続前年割れタイ車両貿易統計自動車二輪車車部品ＢＥＶの登録台数、24年は８％減の7.2万台タイ車両統計自動車二輪車環境浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大中国浙江公益統計自動車電力・ガス・水道自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計貿易統計24年の自動車輸出、９％減の102万台タイ車両貿易統計自動車二輪車24年自動車生産、147万台 前年比20％減、２年連続前年割れタイ車両貿易統計自動車二輪車車部品24年の輸出額8.7％増、３年ぶりプラス香港経済マクロ経済貿易統計外為基金、24年は2190億ドルの黒字香港金融統計金融一般経済区庁、１月の投資認可14倍フィリピン経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制在中国の米企業、５割が米中関係の悪化懸念中国経済マクロ経済統計タイの最新ニュース春節祝賀の公共支出、過去５年で最多見通しタイ経済統計観光イベント文化・宗教政策・法律・規制財政小売りＢＥＶの登録台数、24年は８％減の7.2万台タイ車両統計自動車二輪車環境政策次第で新車販売60万台は可能＝フォードタイ車両自動車各国・地域のトップ記事タイ24年自動車生産、147万台PICK UP車両貿易統計自動車二輪車車部品オーストラリア豪12月企業景況感、３pt上昇経済マクロ経済統計インド南部工場、下期初めに稼働へPICK UP車両自動車各国・地域のトップ記事一覧へ