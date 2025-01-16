日系昇給率、25年は4.3％

マレーシア日系昇給率、25年は4.3％前年実績と同水準の見通し＝ＮＮＡ独自PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア日本マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報24年の可処分所得、５％増の4.1万元中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW日系昇給率、25年は4.3％ 前年実績と同水準の見通し＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW最低賃金、月額２千元以上が28地域に拡大中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制海外就労意欲、比８割で突出 東南ア最多、国内外賃金差に魅力フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ25年調査、前年実績下回るベトナム経済マクロ経済雇用・労務ＣＰＩ24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW日系昇給率、25年は4.3％ 前年実績と同水準の見通し＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW広東省、25年の経済成長目標「５％前後」中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制湖北のＧＤＰ、25年目標は「６％前後」中国湖北経済マクロ経済統計自動車自動車統計新エネ車の保有、24年末に3000万台突破中国車両統計自動車二輪車NEW車の補助金策、今年1500万台以上が享受か中国車両統計自動車政策・法律・規制財政NEW10～12月の設備稼働率76.2％、上昇続く中国経済マクロ経済統計NEW青島の輸出、24年は初の5000億元突破中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW貿易統計青島の輸出、24年は初の5000億元突破中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW深センの輸出額、24年は15％増＝過去最高中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW12月のエネルギー生産、原炭は4.2％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW12月の輸出6.6％増、同月最高を更新韓国経済マクロ経済貿易統計NEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEWマレーシアの最新ニュース村田製作所、東南ア３カ国の越境輸送効率化マレーシアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター精密機器倉庫陸運更新日本国際工科院、高砂熱学工業と連携協定マレーシア社会その他製造教育NEW路上で男性刺した疑い、兵庫で逃走男ら逮捕マレーシア社会社会一般事件NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ