バングラデシュ【ダッカ便り】金融経済・銀行セクターの現状（第４回）経済NEW国・地域バングラデシュ業種経済関連タグインド日本バングラデシュ金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載ダッカ便り～日本商工会会員による報告・エッセー ＣＰＩ【ダッカ便り】金融経済・銀行セクターの現状 （第４回）バングラデシュ経済マクロ経済金融一般NEW下位所得層物価、６カ月連続でマイナスフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料観光外食・飲食消費者物価、11月は1.5％上昇 ４カ月ぶり鈍化、追加利下げへフィリピン経済マクロ経済統計11月ＣＰＩは1.23％上昇、２カ月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計食品・飲料11月物価3.58％上昇、台風後の豪雨が影響ベトナム経済マクロ経済統計中銀利下げ、5.25％に ３会合ぶり、0.25ポイント引き下げインド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制ＧＤＰハラル産業のＧＤＰ貢献額、1182億リンギにマレーシア経済マクロ経済貿易統計文化・宗教NEWフィッチ、マレーシアの格付けを据え置きマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【労務のツボ】第228回 最低賃金の行方は？インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW世銀、比の25年成長率を5.1％に下方修正フィリピン経済マクロ経済貿易インフラNEW豪政府の債務膨張、支払利息は１人1700＄にオーストラリア経済マクロ経済政治一般財政NEWＮＺ企業清算が2,278件に、15年ぶり高水準ニュージーランド経済マクロ経済統計決算雇用・労務NEWダッカ便り～日本商工会会員による報告・エッセー 【ダッカ便り】金融経済・銀行セクターの現状 （第４回）バングラデシュ経済マクロ経済金融一般NEW【ダッカ便り】超親日国で感じた課題と可能性 （第３回）バングラデシュ経済その他製造インフラ【ダッカ便り】ダッカ通勤事情のリアル （第２回）駐在員もローカルも今日をたくましく生きるバングラデシュ経済自動車二輪車インフラ陸運【ダッカ便り】未来のアセアンになれるか？ （第１回）ダッカ日本商工会・菅原学会頭バングラデシュ経済マクロ経済ＩＴ一般繊維雇用・労務インドの最新ニュースＨＣＬテック、仏半導体ドルフィンと提携インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWドワルカ高速道沿いの住宅価格が急騰インド建設不動産建設・プラント陸運【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年11月インド車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事中国白酒市場の冷え込みきつくPICK UP食品決算食品・飲料社会一般政策・法律・規制NEW香港家賃は単身でも2.5万HKドル超独自PICK UP経済マクロ経済統計不動産社会一般雇用・労務NEW台湾11月輸出は56％増、単月最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ