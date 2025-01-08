東亜合成がインド進出、３月に法人設立

インド東亜合成がインド進出、３月に法人設立日系企業進出化学NEW国・地域インド業種化学関連タグインド日本化学一般関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出東亜合成がインド進出、３月に法人設立インド化学化学一般NEWトクヤマ、来年４月にムンバイで子会社設立インド化学ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般環境プラ大手の天馬、韓国に100％子会社設立韓国製造その他製造コンサルＳＯＬＩＺＥ、タイ子会社を設立タイ製造統計その他製造アツギ、山東煙台の新工場稼働中国山東繊維繊維その他製造設備投資インドの最新ニュース中国、インド亡命中のダライ・ラマを警戒インド政治文化・宗教政治一般外交海保、日印で連携訓練インド政治政治一般軍事NEW牛ふん由来バイオガスに本腰 スズキ、技術の新興国展開に期待インド車両自動車石油・石炭・ガスNEW各国・地域のトップ記事中国車販売目標達成が３割止まりPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港西九文化区に住宅2000戸建設PICK UP建設不動産建設・プラント観光文化・宗教政策・法律・規制NEW台湾12月輸出額は２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ