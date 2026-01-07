25年12月の二輪車販売、５社がプラス成長

インド25年12月の二輪車販売、５社がプラス成長車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車統計自動車統計千里科技の25年販売10万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車一汽集団の25年販売は330万台、目標未達中国吉林車両統計自動車賽力斯の25年販売は52万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車テスラ上海工場、25年出荷85万台＝世界半数中国上海車両統計自動車小売りＢＹＤの王朝ブランド、25年販売は10％減中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般設備投資優必選の主力ヒト型ロボ、累計１千台生産中国深セン製造統計電子・コンピューターその他製造機械インドの最新ニュース高級ホテルのリーラ、完全子会社を設立インド観光観光今後３年のＰＰＰ案件、総額17兆ルピー規模インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW【月次リポート】インド（25年12月）インド経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港宏福苑管理組合の解散を承認、土審処PICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾エヌビディア、Ｈ200需要「極めて強い」PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国輸出が初の７千億ドル突破PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ