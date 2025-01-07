24年のインフレ率、前年比10ポイント低下

ラオス24年のインフレ率、前年比10ポイント低下経済国・地域ラオス業種経済関連タグラオスマクロ経済統計ＣＰＩ12月のＣＰＩは1.23％上昇、通年は0.4％タイ経済マクロ経済統計食品・飲料24年消費者物価3.6％上昇、政府目標内にベトナム経済マクロ経済統計保健医療医薬品農林・水産不動産建設・プラント教育24年のインフレ率、前年比10ポイント低下ラオス経済マクロ経済統計深セン市の鉱工業生産、１～11月は9.3％増中国深セン経済マクロ経済統計24年ＣＰＩ2.3％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計12月の物価上昇率1.57％、通年は過去最低水準インドネシア経済マクロ経済統計ラオスの最新ニュース駐日ラオス大使、外務政務官を訪問ラオス政治政治一般外交公務員の25年最低賃金、19％引き上げへラオス経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制金取引のラオスブリオンバンク、正式発足ラオス金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール日本製の矯正ヘルメット、海外治療に初採用PICK UP医薬保健医療その他製造NEW中国100都市の新築住宅価格、16カ月連続上昇PICK UP建設マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制香港12月ＰＭＩは51.1、楽観圏を維持PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ