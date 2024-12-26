日系企業、昇給率5.6％予測

ベトナム日系企業、昇給率5.6％予測ＮＮＡ25年調査、前年実績下回る独自PICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ25年調査、前年実績下回るベトナム経済マクロ経済雇用・労務NEW日系昇給率、5.0％に縮小 25年予測、ＮＮＡ調査フィリピン経済マクロ経済その他製造雇用・労務政策・法律・規制NEW全国一律の賃上げ法案、下院で可決難しくフィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制NEW25年の日系昇給率3.0％予測 ＮＮＡ調査、７割超が昇給実施へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務24年の賃金引き上げ、490万人に恩恵フィリピン経済マクロ経済雇用・労務25年の昇給率見通し2.8％ ＮＮＡ日系調査、前年実績下回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ天津市、25年成長率目標は「５％前後」中国天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW上海市、25年経済成長目標は「５％前後」中国上海経済マクロ経済統計ＩＴ一般保健医療インフラ陸運社会一般環境政策・法律・規制NEW今年のＧＤＰ成長率2.7％＝クルンタイ予測タイ経済マクロ経済金融一般NEW１万バーツ給付金、第２弾の配布は27日からタイ経済マクロ経済ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制財政NEWカジノ複合施設、合法化を受け６社が関心タイ観光マクロ経済観光娯楽政策・法律・規制小売りNEW日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ25年調査、前年実績下回るベトナム経済マクロ経済雇用・労務NEWベトナムの最新ニュースノバランド、ニョン会長の辞任情報を否定ベトナム建設不動産建設・プラントNEW【新春インタビュー】許認可停滞、解消に期待 政策対話を継続、ＨＣＭ商工会ベトナム経済マクロ経済保健医療医薬品精密機器機械インフラ電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産陸運教育環境事件政策・法律・規制ＴＰバンクに融資、ＪＩＣＡと米開発公社ベトナム金融金融一般外交NEW各国・地域のトップ記事香港24年の訪日旅客が過去最高PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社の売上高が通年最高PICK UP運輸決算空運NEW韓国当局が尹氏を内乱容疑で拘束PICK UP政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ