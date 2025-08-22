経済３団体、25年下期の成長率１％と予測

タイ経済３団体、25年下期の成長率１％と予測PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済財政政策・法律・規制政治一般ＧＤＰ政府債務の対ＧＤＰ比、65年に156％に韓国経済マクロ経済財政NEW重大災害法の実効性に疑問符 死亡者数横ばい、政府は規制強化韓国経済マクロ経済雇用・労務NEW経済３団体、25年下期の成長率１％と予測タイ経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制財政NEWＩＭＦ予測、25年の成長率は4.8％に減速カンボジア経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資財政NEW25年経済成長率予想、2.4％に上方修正シンガポール経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW「脱ドル」巡り交差する思惑 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（11）シンガポール経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制軍事外交NEWタイの最新ニュースタクシン派に下野の可能性 最大野党が支持せず、下院解散もタイ政治政治一般政策・法律・規制選挙バンチャーク傘下、27年にバイオＬＮＧ生産タイ化学化学一般バイオ石油・石炭・ガス設備投資環境日系ドライブゼット、薬物検査ＮＰＤと提携タイ運輸ベンチャー自動車保健医療陸運各国・地域のトップ記事中国茶系飲料の競争激化PICK UPサービス統計決算食品・飲料設備投資その他サービス外食・飲食NEW香港今年の輸出見通しを上方修正、貿易発展局PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW台湾予約販売住宅の解約増加PICK UP建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ