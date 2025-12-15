小売売上高が３年で伸び最小

中国小売売上高が３年で伸び最小11月経済指標、軒並み数値悪化PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器機械その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資雇用・労務中国の最新ニューステイクオフ：日系回転ずしの某社が中…中国社会社会一般外食・飲食自動運転Ｌ３の公道テストへ、北京と重慶で中国運輸自動車ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEWアパレルの健盛集団、エジプトに生産拠点中国浙江繊維繊維設備投資NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が３年で伸び最小PICK UP経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW香港26年の輸出額は８～９％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW台湾中銀、政策金利据え置きかPICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ