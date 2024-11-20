ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）９％増、６カ月連続でプラス維持経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計四川の１～10月経済統計、鉱工業は6.7％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～10月経済統計、鉱工業は7.7％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW人手不足、2028年に18万人 Ｉ＆Ｔや建設で深刻、高齢化進む香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１～10月の履物輸出、13億米ドルで２割増カンボジア経済貿易統計繊維その他製造NEW10月輸出、前年比1.6％増 電気電子が堅調、米政策に注目マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） ９％増、６カ月連続でプラス維持ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） ９％増、６カ月連続でプラス維持ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） 主要５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ９％減、主要３カ国の不調続くASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ベトナムなど３カ国が２桁増加ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） ２％増、５カ月連続のプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース10月の民間住宅販売数、11カ月ぶり高水準シンガポール建設統計不動産ＪＴＢとシンガポール航空、新商品発売で協業シンガポール観光空運観光テイクオフ：当地の都市高速鉄道（Ｍ…シンガポール社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ