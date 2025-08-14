サバ州へのＦＤＩ、製造業では基礎金属が最多

マレーシアサバ州へのＦＤＩ、製造業では基礎金属が最多製造NEW国・地域マレーシア業種製造関連タグマレーシア鉄鋼・金属その他製造鉱業観光統計設備投資貿易統計香港製品、本土では安全性と品質に高評価香港経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター小売りNEWサバ州へのＦＤＩ、製造業では基礎金属が最多マレーシア製造統計鉄鋼・金属その他製造鉱業設備投資観光NEWＮＺ建設業界、今後５年の見通しに依然自信ニュージーランド建設マクロ経済統計建設・プラント政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第28回＞今週はＲＢＡ理事会、米ＣＰＩなどオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW車載動力電池の搭載量、７月は34％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品車輸入が16年ぶり低水準か 上期３割超減、ＩＣＥＶ低迷で中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制マレーシアの最新ニュースエアアジアＸ、トルコ線開設で欧州再参入マレーシア運輸空運観光キーエーシック、世界で21件の特許を取得マレーシアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信NEWＹＴＬとマラヤ大、初の国産ＬＬＭを開発マレーシアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事香港永住権の安売りするな、元行政長官が苦言PICK UP社会マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾今月下旬、内閣改造の公算PICK UP政治マクロ経済貿易政治一般選挙災害NEW韓国国政運営５カ年計画を発表経済マクロ経済政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ