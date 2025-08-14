香港製品、本土では安全性と品質に高評価

香港香港製品、本土では安全性と品質に高評価経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港ＩＴ一般電子・コンピューター小売りマクロ経済統計貿易統計香港製品、本土では安全性と品質に高評価香港経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター小売りNEWサバ州へのＦＤＩ、製造業では基礎金属が最多マレーシア製造統計鉄鋼・金属その他製造鉱業設備投資観光NEWＮＺ建設業界、今後５年の見通しに依然自信ニュージーランド建設マクロ経済統計建設・プラント政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第28回＞今週はＲＢＡ理事会、米ＣＰＩなどオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW車載動力電池の搭載量、７月は34％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品車輸入が16年ぶり低水準か 上期３割超減、ＩＣＥＶ低迷で中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制香港の最新ニュース本土の運転手が不法就労か、アリババ系配車香港運輸ＩＴ一般陸運雇用・労務政策・法律・規制NEW続伸、ハンセン指数は2.6％高＝香港株式香港金融金融一般証券NEW華南城に清算命令、本土大手デベロッパー香港建設決算証券不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港永住権の安売りするな、元行政長官が苦言PICK UP社会マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾今月下旬、内閣改造の公算PICK UP政治マクロ経済貿易政治一般選挙災害NEW韓国国政運営５カ年計画を発表経済マクロ経済政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ