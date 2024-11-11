マルチスズキ、７年半ぶり新型「ディザイア」

インドマルチスズキ、７年半ぶり新型「ディザイア」車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド日本中南米中東アフリカ自動車貿易設備投資関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向トヨタ、統合アプリＴコネクトの特典拡充タイ車両自動車NEWＡＳＥＡＮ車生産が13％減少 １～９月内需低迷、ＥＶに意欲ASEAN車両統計自動車電機政策・法律・規制NEWマルチスズキ、７年半ぶり新型「ディザイア」インド車両貿易自動車設備投資NEW10月新車販売、前年比４％減 7.7万台、減少幅縮小も好転まだインドネシア車両統計自動車ホンダの10月販売42％減、９カ月連続減少中国車両統計自動車ホンダ、ＣＲ―Ｖなど１万1000台リコールベトナム車両自動車インドの最新ニュース政府、グリーン水素の研究拠点に10億ルピーインド資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境政策・法律・規制ブリヂストン、130億円投資へ ２工場、プレミアム製品生産増強インド車両自動車化学一般繊維鉄鋼・金属ゴム・皮革設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運雇用・労務車部品NEWＬＣＣスパイス、来年に水上飛行機の運航再開インド運輸海運空運観光NEW各国・地域のトップ記事台湾「専利」出願、３Ｑは微減PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国ホンダ、二輪で新モデル攻勢PICK UP車両二輪車NEWタイＡＳＥＡＮ車生産が13％減少PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ