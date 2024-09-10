７月貿易0.1％増、３カ月ぶり伸びプラス

フィリピン７月貿易0.1％増、３カ月ぶり伸びプラスPICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン自動車二輪車車部品電機食品・飲料化学一般鉄鋼・金属農林・水産精密機器機械その他製造電子・コンピューターマクロ経済統計貿易自動車統計ＢＹＤ、年販売目標を400万台に上方修正か中国深セン車両統計自動車NEW一汽解放の８月販売、２カ月ぶり減少中国吉林車両統計自動車NEW江淮汽車の８月販売、７カ月ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW東風汽車の８月販売、31.8％減の12.3万台中国湖北車両統計自動車NEW８月の輸出が約９％増 ５カ月連続プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW８月の新車販売５％減、３カ月連続マイナス中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW貿易統計８月の輸出が約９％増 ５カ月連続プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW８月の新車販売５％減、３カ月連続マイナス中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW７月の貿易総額28.6％増、11カ月連続プラスカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW７月貿易11.6％減、３カ月連続マイナスラオス経済マクロ経済貿易統計NEW８月パーム油備蓄、７％増の188万トンマレーシア農水統計農林・水産NEW86％が貿易・投資の増加を予測＝ＥＵ協議会シンガポール経済マクロ経済統計NEW