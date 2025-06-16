広東省の輸出額、１～５月は0.9％増

中国広東広東省の輸出額、１～５月は0.9％増経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易貿易統計広東省の輸出額、１～５月は0.9％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEWフォーブス2000、中国企業は３年連続減少中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般その他製造金融一般小売り外食・飲食NEW二輪・三輪車販売、５月は5.5％増中国車両貿易統計二輪車NEW上期の上場公開企業29社、調達額は２割増台湾金融統計金融一般証券NEW５月のＩＣＴ輸出9.6％増、半導体は過去最高韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW地震で25年度ＧＤＰ2.5％減少に、世銀予測ミャンマー経済マクロ経済統計災害NEW中国の最新ニュース広汽の空飛ぶクルマ、１日で受注台数１千台中国広東製造自動車その他製造陸運空運NEW一行ニュース（12日付）中国経済マクロ経済テイクオフ：勝敗が第一、友情は眼中…中国社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港香港がムスリム観光指数３位PICK UP観光統計観光文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEWミャンマー地震で25年度ＧＤＰ2.5％減少に、世銀予測PICK UP経済マクロ経済統計災害NEW中国【中国で勝ち抜く】ＥＶ部品を現地開発独自PICK UP車両自動車車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ