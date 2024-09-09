NNA ASIA

サービス案内
    バングラデシュ

    衣料品の対米輸出額、１～７月は10％減

    繊維
    NEW
    国・地域
    バングラデシュ
    業種
    繊維
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    バングラデシュ政変

    貿易統計

    NNAからのお知らせ