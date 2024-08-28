【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第８回＞パウエル議長９月利下げシグナル

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第８回＞パウエル議長９月利下げシグナル経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ豪７月ＣＰＩ、3.5％上昇に鈍化 電気代補助が一時的に押し下げオーストラリア経済マクロ経済統計電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第８回＞パウエル議長９月利下げシグナルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW青島の１～７月経済統計、鉱工業は9.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～７月は5.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済統計ＧＤＰバーツ高、13カ月ぶり水準に 34バーツ突破、対円では下落傾向タイ金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW経済成長には税制改革が不可欠＝ＯＥＣＤマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWしぼむ中間層、５年で14％減 インドネシア大分析、消費影響もインドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW留学生数27万人に制限、有名大は10億＄損失かオーストラリア経済マクロ経済統計社会一般教育政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第８回＞パウエル議長９月利下げシグナルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW第１四半期の家計債務70兆円、ＧＤＰ比91％タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第８回＞パウエル議長９月利下げシグナルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第７回＞ＲＢＡタカ派スタンス維持オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第６回＞豪Ｑ２ＣＰＩ、ＦＯＭＣに注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第７幕＞潮目、潮汐、波紋オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第６幕＞ 効用期間とタイムカプセルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第５回＞ 豪５月ＣＰＩ強く、ＲＢＡ利上観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制