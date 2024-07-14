新車販売、22万台超え最高

フィリピン新車販売、22万台超え最高１～６月、高金利でも堅調PICK UP車両国・地域フィリピン業種車両関連タグフィリピン自動車金融一般マクロ経済統計ＧＤＰＧＤＰ会見行わず、15日ウェブ上のみ公表中国経済マクロ経済統計【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済ＪＰモルガン、６年ぶりに信用格付引き上げマレーシア経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政４～６月期の成長率2.9％ 製造業回復、通年上方修正もシンガポール経済マクロ経済統計新車販売、22万台超え最高 １～６月、高金利でも堅調フィリピン車両マクロ経済統計自動車金融一般今年のＧＤＰ成長率2.3％＝ＣＩＭＢタイタイ経済マクロ経済金融一般自動車統計６月の輸出8.6％増 ３カ月連続プラス、自動車好調中国経済マクロ経済貿易統計タイ新車15年ぶり低水準も 域内で不振際立つ、生産も打撃ASEAN車両統計自動車５月ゴム生産量、前月比20％増の2.6万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産雇用・労務新車販売、22万台超え最高 １～６月、高金利でも堅調フィリピン車両マクロ経済統計自動車金融一般銀行貸出残高、５月は10.1％増に加速フィリピン金融統計金融一般４～６月の新車販売125万台 業界、成長重視の政府予算案期待インド車両マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械政治一般政策・法律・規制車部品