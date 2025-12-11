フィリピン【25年の10大ニュース】公共事業汚職の波紋広がる経済減速、国民の不満高まる独自PICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済関連トピックス・特集・連載2025年 アジアの10大ニュース2025年 アジアの10大ニュース【25年の10大ニュース】米ＩＴとの連携、成長に弾み 来年の地方選が政権の試金石台湾経済マクロ経済NEW【25年の10大ニュース】韓国政治、空白の異常事態 実用主義の新政権は日韓協力強調韓国経済マクロ経済NEW【25年の10大ニュース】高成長時代へ、改革推進 大型インフラが次々と始動ベトナム経済政策・法律・規制NEW【25年の10大ニュース】公共事業汚職の波紋広がる 経済減速、国民の不満高まるフィリピン経済マクロ経済NEW【25年の10大ニュース】米関税、最高水準の50％ ９月にＧＳＴ大型減税、景気刺激インド経済マクロ経済貿易統計社会一般教育事件雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW【25年の10大ニュース】自動車業界 中国ＥＶの攻勢、タイに加えインドネシアにもアジア車両自動車電子・コンピューターNEWフィリピンの最新ニュースポーランド企業、比で造船の事業化調査フィリピン製造貿易その他製造設備投資海運政策・法律・規制NEW企業景況感、10～12月は４四半期ぶり改善フィリピン経済マクロ経済統計三井住友銀、リサール商銀に4.46％追加出資フィリピン金融金融一般NEW各国・地域のトップ記事中国【中国で勝ち抜く】日系が頭悩ます模倣品対策独自PICK UP経済マクロ経済貿易鉄鋼・金属その他サービス政策・法律・規制小売りNEW台湾【25年の10大ニュース】米ＩＴとの連携、成長に弾みPICK UP経済マクロ経済NEW韓国【25年の10大ニュース】韓国政治、空白の異常事態経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ