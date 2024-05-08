物価高、首都の貧困層を直撃

マレーシア物価高、首都の貧困層を直撃ユニセフ「最賃2100リンギ超に」PICK UP社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシアマクロ経済統計財政政策・法律・規制雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報３月経常性賃金、前年同月比２％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務物価高、首都の貧困層を直撃 ユニセフ「最賃2100リンギ超に」マレーシア社会マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政欧米企業の給与水準1.5倍 日系に採用難、低賃金は過去フィリピン経済マクロ経済その他製造石油・石炭・ガスインフラ雇用・労務政策・法律・規制商工会、最低賃金引き上げ反対で署名集めタイ経済雇用・労務政策・法律・規制首都圏の最低賃金、16日から見直し議論フィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制最低賃金引き上げ、レストラン業界が懸念タイサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食ＣＰＩ４月ＣＰＩは0.3％上昇、３カ月連続プラス中国経済マクロ経済統計物価高、首都の貧困層を直撃 ユニセフ「最賃2100リンギ超に」マレーシア社会マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政尹氏「日韓は忍耐強く前進」 就任２年、物価安定など支援約束韓国政治マクロ経済貿易ＩＴ一般社会一般政治一般外交世帯の交通費4.5％上昇、ＣＰＩ大きく上回るオーストラリア経済マクロ経済統計自動車石油・石炭・ガス社会一般政策・法律・規制予算案で可処分所得3.5％増へ、財相が自信オーストラリア経済マクロ経済石油・石炭・ガス政策・法律・規制バングラ、金融安定化に本腰 外為で新制度、金利も引き上げインド金融マクロ経済貿易金融一般証券保険政策・法律・規制失業率３月も失業率横ばい、５カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務物価高、首都の貧困層を直撃 ユニセフ「最賃2100リンギ超に」マレーシア社会マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政国有企業が就活市場で大人気 景気低迷で大学生が安定求める中国経済マクロ経済統計雇用・労務３月失業率3.9％に悪化、２カ月ぶり上昇フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務堅調な労働市場がインフレ圧力に＝ＲＢＡオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第１回＞ＦＲＢ議長利上げ否定で市場に安心感オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制