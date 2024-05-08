NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    物価高、首都の貧困層を直撃

    ユニセフ「最賃2100リンギ超に」
    PICK UP
    社会
    国・地域
    マレーシア
    業種
    社会
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジア賃金・給与情報

    ＣＰＩ

    失業率