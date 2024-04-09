上汽の３月販売８％増、プラスを回復

中国上海上汽の３月販売８％増、プラスを回復車両NEW国・地域中国上海業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波車用ガラスの福耀玻璃、合肥拠点を着工中国安徽車両自動車ガラス・セメント設備投資車部品NEW上汽の３月販売８％増、プラスを回復中国上海車両貿易統計自動車NEW広汽の３月販売、主要４社が軒並みマイナス中国広東車両統計自動車NEW一汽弗迪、新型電池の生産ライン稼働中国吉林車両自動車その他製造車部品NEWＥＶ充電器の等級化、年内にも施行へ韓国車両自動車政策・法律・規制車部品NEW現代自とインド企業、ＥＶ電池現地化で協力韓国車両自動車車部品NEW自動車統計広汽の３月販売、主要４社が軒並みマイナス中国広東車両統計自動車NEW上汽の３月販売８％増、プラスを回復中国上海車両貿易統計自動車NEW江鈴汽車の１～３月販売、３％増の7.4万台中国江西車両統計自動車NEW世界の車載電池シェア、１～２月は中国61％中国車両統計自動車車部品NEWモーターショーでの予約、28％増の5.3万台タイ車両統計自動車二輪車NEW豪の１～３月ＥＶ販売、８割が中国製オーストラリア車両統計自動車NEW貿易統計上汽の３月販売８％増、プラスを回復中国上海車両貿易統計自動車NEW台湾ＩＣ産業の生産額、24年はプラス転換へ台湾ＩＴ貿易統計電子・コンピューターNEW肥料輸入、23年度は104.7万トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW長安汽車の３月販売、5.7％増の25.9万台中国重慶車両貿易統計自動車２月経常黒字2.6兆円、貿易赤字半減で日本経済マクロ経済貿易統計自動車重慶の１～２月経済統計、鉱工業は8.7％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計